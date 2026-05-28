28 мая, 15:48

"АвтоВАЗ" выпустит кроссовер Lada Azimut в трех новых цветах

Фото: lada.ru

Кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет представлен как минимум в трех новых цветах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что, помимо стандартных оттенков, машины получат и новые эмали. Это "Гоби" – бежевый, "Эмеральд" – зеленый и "Серенада" – цвет морской волны.

Лакокрасочные материалы уже прошли необходимые лабораторные испытания. Специалисты смотрели на их устойчивость к ударам гравия, воздействию ультрафиолета, царапанью, перепадам температур, действию кислоты, повышенной влажности.

По информации производителя, покрытия оказались очень прочными и устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. Цвета остаются яркими даже при длительном нахождении под прямыми солнечными лучами. Основные материалы для покраски "АвтоВАЗ" получает от отечественных производителей, а некоторые компоненты локализуются.

"АвтоВАЗ" запустит производство первой модели Lada Azimut уже в сентябре этого года. Ежегодно будет выпускаться 70 тысяч таких кроссоверов. Компания также планирует включить в линейку авто с турбированной версией мотора на 150 лошадиных сил с классическим автоматом.

