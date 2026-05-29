29 мая, 16:08

Певица Семенович рассказала, что лишилась части пальца

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович заявила, что лишилась части пальца. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соцсети знаменитости.

Артистка получила сильную травму из-за случайного удара дверью. В больнице ей наложили швы и провели экстренную вакцинацию от столбняка.

"Перебила палец до кости дверью. Все в крови. Шесть швов. Слава Богу, нет перелома. Я очень верю в то, что кусок пальца, который отвалился, приживется. А если нет, то нужна будет операция", – сказала Семенович.

Ранее певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) рассказала, что во время комы, в которой она была почти два месяца из-за последствий коронавируса, ей повредили челюсть. Врач тогда заявил ей, что это произошло при срочном вытаскивании трубок и шлангов из организма, и пошутил, что певице повезло обойтись без более тяжелых травм.

