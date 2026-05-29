29 мая, 17:49

Москвичи выбрали имена четырем новым городским электросудам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 150 тысяч пользователей проекта "Активный гражданин" приняли участие в голосовании по выбору названий четырех новых электросудов, произведенных на Московской верфи. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Самое первое московское электросудно было названо "Синичка" в 2021 году в честь малой московской реки. Тогда его также определили по итогам опроса в "Активном гражданине".

Новые электросуда, произведенные на Московской верфи, горожане решили назвать в честь исторических местностей и слобод столицы. Среди них – "Таганка", "Полянка", "Якиманка" и "Маросейка".

"До конца года пополним электрофлот 8 новыми судами, собранными на Московской верфи. Сейчас в акватории реки курсирует 31 электросудно", – указал заммэра.

С начала сезона летней речной навигации на Москве-реке постепенно начали работать 167 судов, указывал ранее Дептранс. Это на 12 судов (на 7%) больше, чем годом ранее. Всего судовладельцы заключили с ЦОДД Москвы 76 договоров, позволяющих вывести технику в акваторию.

транспорт

