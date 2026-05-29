Минтранс РФ утвердит новый знак для парковки многодетных семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Минтранс России до конца текущего года планирует утвердить поправки в ПДД. Одно из нововведений закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в ходе заседания совета при президенте по государственной демографической и семейной политике, его слова опубликованы на сайте министерства.

Кроме того, ведомство изучает возможность предоставления бесплатной парковки для двух автомобилей в семьях, где живут более четырех детей. Изменения могут утвердить до 30 июня текущего года.

В рамках заседания Никитин также рассказал о пилотном проекте в Уфе, где с 1 июня вместе с крупным агрегатором такси начнется тестирование спецтарифов для многодетных. По результатам эксперимента соответствующие поправки могут внести в нормативную базу.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготные топливные карты для многодетных. Однако компании сообщили о сложности предоставления таких карт в качестве адресной поддержки. Они также выразили обеспокоенность рисками недобросовестного использования скидок.