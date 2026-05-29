Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 16:56

Транспорт

Минтранс РФ утвердит новый знак для парковки многодетных семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Минтранс России до конца текущего года планирует утвердить поправки в ПДД. Одно из нововведений закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в ходе заседания совета при президенте по государственной демографической и семейной политике, его слова опубликованы на сайте министерства.

Кроме того, ведомство изучает возможность предоставления бесплатной парковки для двух автомобилей в семьях, где живут более четырех детей. Изменения могут утвердить до 30 июня текущего года.

В рамках заседания Никитин также рассказал о пилотном проекте в Уфе, где с 1 июня вместе с крупным агрегатором такси начнется тестирование спецтарифов для многодетных. По результатам эксперимента соответствующие поправки могут внести в нормативную базу.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготные топливные карты для многодетных. Однако компании сообщили о сложности предоставления таких карт в качестве адресной поддержки. Они также выразили обеспокоенность рисками недобросовестного использования скидок.

Новые правила получения пособия ввели для многодетных семей в России

Читайте также


транспорт

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика