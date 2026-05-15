15 мая, 16:48

Общество

В ГД рассмотрят проект о присвоении статуса "Ветеран труда" многодетным матерям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесен законопроект о присвоении статуса "Ветеран труда" женщинам, родившим и воспитавшим троих и более детей. Документ размещен в электронной базе ГД.

Инициативу выдвинули депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева.

Проект подразумевает корректировку пункта 1 статьи 7 закона "О ветеранах". Согласно изменениям, соответствующий статус смогут получить женщины, которые в том числе имеют трудовой стаж или выслугу лет не менее 15 лет. Само звание присваивается после совершеннолетия третьего ребенка.

По мнению авторов инициативы, включение этой категории в число ветеранов труда поспособствует признанию социальной значимости материнства, повысит статус многодетных матерей в обществе и обеспечит им право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством.

Среди последних парламентарии выделили компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, медицинскую помощь, протезно-ортопедическую помощь, а также выплату пособий и другие меры поддержки.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал повысить минимальное пособие по уходу за ребенком до уровня детского прожиточного минимума (ПМ). По его словам, нынешняя выплата в 11 тысяч рублей не решает демографические проблемы.

Депутат подчеркнул, что пособие должно быть не ниже регионального ПМ на ребенка и распространяться на неработающих родителей, студентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

