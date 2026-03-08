В ГД предложили поднять пособие по уходу за ребенком до детского прожиточного минимума

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал повысить минимальное пособие по уходу за ребенком до уровня детского прожиточного минимума (ПМ) в регионе.

По его словам, нынешняя выплата – менее 11 тысяч рублей – не выполняет функцию реальной помощи и не способствует решению демографических проблем.

Он подчеркнул, что пособие должно быть не ниже регионального ПМ на ребенка и распространяться на неработающих родителей, студентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В настоящий момент пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет и составляет 40% от среднего заработка, но не менее 10 837 рублей. Прожиточный минимум на ребенка в 2026 году в среднем по стране – 18 371 рубль, в Москве – 21 903 рубля.

Миронов также напомнил, что его фракция уже вносила в Госдуму законопроект, предлагающий продлить выплаты до трех лет и увеличить их минимальный размер. Он отметил, что многие матери остаются с ребенком до трех лет, но поддержки от государства не получают.

В феврале президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность продления пособия до трех лет. Миронов выразил надежду, что с учетом этого поручения инициатива будет поддержана.

Также ранее в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий предоставление отцам оплачиваемого отпуска при рождении ребенка. Согласно инициативе, мужчины смогут получить до 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в течение первых 3 месяцев после появления ребенка в семье.