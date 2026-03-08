Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве из-за парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Апелляционный суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера из-за парковки в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них говорится, что на заседании будут изучены апелляционные жалобы адвокатов нескольких осужденных, представление прокурора и возражения стороны потерпевших.

Последние считают, что всем фигурантам следовало назначить реальные сроки в виде лишения свободы. Также они выразили недовольство размером компенсации – около 7 миллионов рублей, назвав ее заниженной.

Убийство произошло в апреле 2024 года. В столичном районе Люблино 24-летний байкер Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову, который припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ходе конфликта водитель и еще несколько мужчин устроили драку с Ковалевым.

Аббасов ударил байкера ножом и скрылся. Пострадавший молодой человек был госпитализирован, однако через некоторое время умер в больнице.

В ноябре 2025 года Мосгорсуд приговорил Аббасова к 17 годам колонии строгого режима.