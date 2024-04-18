Водитель машины зарезал мужчину из-за замечания о парковке на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Мужчина зарезал оппонента после конфликта из-за парковки на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Конфликт между мужчинами произошел рядом с жилым домом на Краснодарской улице 17 апреля. Выяснилось, что 21-летний фигурант припарковал свой автомобиль на тротуаре, что вызвало недовольство у 24-летнего местного жителя.

"В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в публикации.

Потерпевшего доставили в больницу, однако через некоторое время он скончался.

Специалисты осмотрели место случившегося, а также забрали записи видеонаблюдения. Следователям удалось оперативно установить личность убийцы, сейчас его разыскивают.

Ранее полицейские задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда на Сокольнической линии. Инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро. В ходе поездки 22-летний мужчина использовал малозначительный повод и спровоцировал конфликт с двумя пассажирами.

