Вооруженный житель Екатеринбурга напал на курьера с требованием раздеться

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Неизвестный житель Екатеринбурга напал на курьера, угрожая пистолетом. Об этом сообщает портал Е1.

Инцидент произошел на улице Родонитовой. Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, грубо окликнул курьера, потребовал, чтобы тот разделся и наставил на него дуло незаряженного пистолета.

Курьер в свою очередь сообщил неизвестному, что находится на работе, и покинул двор. После этого мужчина попытался выстрелить вслед уходящему еще пять раз.

Факт произошедшего подтвердили в полиции.

До этого мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в подмосковном Дмитрове. Он, не согласившись с решением девушки как таксиста, вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил ее кулаком в лицо. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

