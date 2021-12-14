Неизвестный ранил ножом курьера на остановке на юго-востоке Москвы

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Неизвестный в ходе конфликта ранил мужчину на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Самаркандском бульваре. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из его участников ранил оппонента.

Пострадавшим оказался курьер, он был госпитализирован. Напавшего доставили в отдел полиции. На данный момент выясняются все причины произошедшего.

Ранее сообщалось о нападении с ножом на врача частной стоматологии в Ясном проезде в Москве. 59-летний москвич, который проходил лечение в клинике, ударил медика ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали.