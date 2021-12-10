Неизвестный ранил ножом мужчину у входа в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неизвестный ранил мужчину острым предметом у входа на столичную станцию метро "Славянский бульвар" на Покровской линии метро, а затем скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инцидент произошел 10 декабря около 10:30. Пострадавшего направили для оказания помощи в одну из московских больниц.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении. По данным правоохранителей, в подъезде одного из домов молодой человек напал с ножом на местного жителя, требуя отдать деньги, однако получил отпор, после чего скрылся. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Злоумышленника удалось найти по месту временной регистрации в Железнодорожном после изучения записей с камер видеонаблюдения. Его заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

