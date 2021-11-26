В Балашихе задержали подозревамого в разбойном нападении жителя Воронежской области

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В подмосковной Балашихе задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель Воронежской области, подозреваемый в разбойном нападении", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в подъезде одного из домов молодой человек напал с ножом на местного жителя, требуя отдать деньги, однако получил отпор, после чего скрылся. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Злоумышленника удалось найти по месту временной регистрации в микрорайоне Железнодорожный после изучения записей с камер видеонаблюдения. Его заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

Ранее на Верхней Сыромятнической улице в Москве мужчину ограбили и обстреляли из пневматического пистолета. Уточнялось, что во время прощания приятели потерпевшего вытащили у него из кармана деньги, а на просьбу вернуть украденное выстрелили и скрылись. Позже полицейским удалось их задержать.

