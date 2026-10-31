Решетников заявил о росте поставок российских товаров в Таиланд на 37%

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте поставок российских товаров в Таиланд на 37% в 2026 году. Об этом он заявил на полях II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке, передает ТАСС.

По словам министра, объем экспорта по итогам 2025 года составил 1,7 миллиарда долларов, что эквивалентно лишь 0,2–0,3% таиландского торгового оборота. Решетников подчеркнул, что рост начался, однако потенциал для дальнейшего наращивания поставок остается очень значительным.

Глава Минэкономразвития также заявил о заинтересованности России в выстраивании долгосрочных энергетических партнерств с королевством. В частности, РФ может поставлять туда природный газ разными маршрутами, включая Северный морской путь.

Кроме того, Россия наращивает экспорт в Таиланд минеральных удобрений и металлов. Перспективным направлением Решетников назвал и поставки лекарственных препаратов.

Он также рассказал о работе тайских компаний в России, в том числе в области туризма. Например, одна из компаний открыла отель в Анапе и планирует развиваться в других регионах для привлечения туристов из Таиланда.

Ранее Россия и Таиланд начали обсуждать вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. До следующего заседания межправкомиссии в 2027 году планируется обеспечить как минимум один дополнительный прямой рейс за счет тайского перевозчика.

