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Bild: протестующие в Германии разграбили оружейный магазин

Протесты в Германии переросли в столкновения с полицией

Фото: depositphotos/mikdam

Протесты во Франкфурте-на-Майне переросли в столкновения с полицией. Во время беспорядков участники акции разбивали витрины магазинов на одной из торговых улиц, сообщила газета Bild.

По информации издания, протестующие также проникли в оружейный магазин и разграбили его.

Молодежные демонстрации в субботу, 31 октября, прошли более чем в 30 городах Германии. Акции состоялись, в частности, в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Штутгарте.

Участники выступали против возможного возвращения воинской повинности. Среди других требований были увеличение расходов на образование и здравоохранение, инвестиции в защиту климата и меры по сдерживанию роста стоимости жизни. Кроме того, протестующие выразили солидарность с участниками демонстраций во Франции.

Ранее тысячи человек вышли на акцию протеста в Париже. Они выступили против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо. Демонстранты призвали направить 12 миллиардов евро на образование вместо строительства нового авианосца, а также увеличить финансирование лицеев за счет военных расходов и поддержки миллиардеров.

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