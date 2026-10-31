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31 октября, 11:19

Политика

Медведев назвал конституционным переворотом ситуацию в Польше

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в Польше произошел конституционный переворот. Об этом он написал в МАХ.

"Либералы брюссельского выкормыша (премьер-министра Польши Дональда – Прим. ред.) Туска гнобят консерваторов из ПиС", – указал Медведев.

Он предположил, что среди причин – "ненависть последних к бандеровцам".

"И метод ровно тот же, что и на неонацистской Украине: аннулирование полномочий Конституционного трибунала", – отметил Медведев.

По утверждению политика, этого органа в Польше давно нет. В заключение он привел "старый школьный анекдот", который заканчивается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу".

Конфликт вокруг Конституционного суда Польши обострился в Варшаве. В пятницу вечером, 30 октября, у здания учреждения собрались протестующие, несколько человек попытались прорваться внутрь.

Обострение связано с конфликтом вокруг руководства учреждения. На официальной странице Конституционного суда в соцсетях заявили о предполагаемом незаконном захвате сайта учреждения. Авторы публикации подчеркнули, что Богдан Свенчковский продолжает занимать пост председателя, а Анну Корвин-Петровскую не признают судьей Конституционного суда. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

После случившегося президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве срочной встречи с участием всех политических сил и парламентариев. Он призвал силовиков покинуть территорию суда.

Президент Польши Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного суда

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