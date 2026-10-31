Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице начался национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Соревнования продлятся по 3 ноября на площадке выставочного комплекса "Тимирязев центр", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками чемпионата станут более 900 человек из разных регионов России и других стран. Среди конкурсантов – школьники от 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Москву на соревнованиях представляют 154 участника.

"Они будут соревноваться с конкурсантами из разных регионов России по 50 востребованным направлениям – от промышленности и строительства до информационных технологий и креативных индустрий. Кроме того, мы подготовили для гостей насыщенную программу. На стенде Москвы у каждому посетителю предоставят возможность пройти профориентационное тестирование и нейродиагностику, получить персональные рекомендации по выбору профессии и программы обучения", – указал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В этом году в программу включили новые компетенции, среди которых "Метрология", "Техник-протезист", "Лабораторный химический анализ", "Гид-экскурсовод" и "Ветеринария". Конкурсантов оценят более 300 экспертов и представителей работодателей. Среди них – производитель электротехники "ИЭК Холдинг", разработчик программного обеспечения "1С" и Московское протезно-ортопедическое предприятие. Сотрудники компаний участвовали в составлении конкурсных заданий, которые максимально приближены к реальным рабочим задачам и требованиям рынка труда.

Основной площадкой соревнований второй год подряд станет выставочный комплекс "Тимирязев центр". Там создали десятки полноформатных рабочих зон: цеха с новейшим оборудованием, полигон для беспилотных летательных аппаратов, профессиональные кухни, лаборатории, швейные мастерские и креативные пространства.

Часть состязаний пройдет на других площадках. Конкурсы по поварскому делу, веб-дизайну и обработке цифровой информации состоятся в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, по сварочным технологиям – в учебном центре "Профессионал". В Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева пройдут состязания по кузовному ремонту, а в образовательном комплексе градостроительства "Столица" – по отделочным работам.

Стенд Москвы продемонстрирует, как московский стандарт непрерывного образования позволяет людям, в том числе с ограничениями по здоровью, на протяжении профессиональной жизни управлять своей карьерной траекторией, повышать квалификацию или осваивать новую специальность. Основой экспозиции станет модель центра практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где взрослые могут освоить одну из 75 востребованных специальностей или повысить квалификацию за срок до трех месяцев.

На площадке представят шесть учебных цехов, охватывающих различные отрасли экономики Москвы: индустрию гостеприимства, ресторанное дело, промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и креативные индустрии. Посетители смогут познакомиться с современными технологиями и оборудованием, принять участие в практических мастер-классах, попробовать себя в разных профессиях, узнать о программах обучения и зарплатных возможностях.

Отдельное направление – профориентация и карьерное консультирование. Гостям предложат пройти профориентационное тестирование и нейродиагностику, получить рекомендации по выбору профессии и программы обучения, познакомиться с актуальными вакансиями работодателей-партнеров и составить индивидуальный карьерный план. Специалисты помогут подготовить резюме, сопроводительное письмо и портфолио.

В деловую программу вошла встреча клуба работодателей Москвы на тему "Инклюзивный наем: практики, барьеры, решения". В ней примут участие представители 40 компаний и HR-сообщества. Они обсудят подходы к профессиональной подготовке и сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью.

Некоммерческие организации – участники программы "Москва – добрый город" – представят адаптированные рабочие места для горожан с особенностями здоровья, актуальные вакансии, программы стажировок и социальной занятости. Кроме того, все желающие смогут приобрести товары, созданные в инклюзивных мастерских некоммерческих организаций, и поддержать труд москвичей с инвалидностью.

В рамках чемпионата пройдут международные соревнования по девяти профессиональным компетенциям. В них примут участие около 100 представителей дружественных стран. Делегации из Белоруссии, Малайзии и Пакистана приедут в Москву, а конкурсанты из Казахстана, Китая и Узбекистана присоединятся к состязаниям дистанционно.

Программа "Абилимпикса" в этом году посвящена единству народов России. Для гостей организуют фестиваль региональных компетенций. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, объединенных темой традиционных профессий российских регионов и отражающих их отраслевые и культурные особенности. Участники познакомятся с работой фарфористов, мастеров росписи по шелку, золотного шитья и других направлений.

Кроме того, запланированы дискуссии и круглые столы, посвященные непрерывному инклюзивному образованию, профессиям будущего, карьере и наставничеству. Москва поделится наработками в области инклюзивного трудоустройства и покажет лучшие практики гостям из других регионов России и из зарубежа.

Культурная и спортивная программы включают экскурсии, кинопоказы с субтитрами и тифлокомментированием, демонстрации адаптивных видов спорта и мастер-классы по паралимпийским дисциплинам.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации", сообщив, что в 2026 году на него зарегистрировались рекордные 11 542 человека. Городские ведомства и компании подготовили для конкурсантов по 10 задач – от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов.

