Прощание с музыкантом группы "Мистер Твистер" Валерием Лысенко состоится 2 ноября в Москве

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Церемония прощания с певцом и барабанщиком группы "Мистер Твистер" Валерием Лысенко пройдет 2 ноября в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Начало церемонии запланировано на 11:00. В этот же день в 13:30 исполнителя похоронят на Раменском городском кладбище в подмосковном Дементьеве.

Лысенко ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причиной стал несчастный случай – певец упал на даче у знакомого.

Музыкант родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. Он являлся одним из основателей рокабилли-группы "Мистер Твистер", история которой началась в 1985 году.

