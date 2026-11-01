Дмитриев назвал протесты в Германии "хаосом Мерца"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне. Происходящее в немецком городе он назвал "хаосом Мерца" в публикации на своей странице в социальной сети X.

"Хаос (канцлера ФРГ Фридриха – Прим. ред.) Мерца из-за его нежелания признавать и исправлять ошибки", – написал Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на сообщение другого пользователя, который заявил, что "Франкфурт теряет контроль на своих улицах".

В субботу, 31 октября, протестные акции прошли более чем в 30 городах Германии. Одной из главных причин недовольства стало возможное возвращение воинской повинности. Кроме того, участники выступали за увеличение финансирования образования и здравоохранения, вложения в защиту климата, а также принятие мер для сдерживания роста стоимости жизни.