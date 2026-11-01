Более 20 беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

Более 20 беспилотных летательных аппаратов уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Таганроге и шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском и Мясниковском районах.

В Мясниковском районе падение обломков одного из аппаратов привело к повреждению крыши жилого дома. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили почти 28 тысяч украинских БПЛА над Россией за октябрь. Наибольшее число перехватов зафиксировали 6 октября – тогда средства ПВО уничтожили 1 750 дронов.