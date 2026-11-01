Пушилин обвинил ВСУ в использовании российских пленных в качестве смертников

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что использование украинскими военными российских военнопленных в качестве смертников является нарушением норм международного гуманитарного права. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

При этом глава региона отметил, что информация об использовании пленных таким образом не получила должного освещения в зарубежных СМИ. По мнению Пушилина, международные общественные и правозащитные организации также не проявили к этой теме заметного внимания.

Он назвал такую реакцию проявлением двойных стандартов.

Ранее Пушилин сообщил, что освобождение ДНР еще далеко от завершения. Несмотря на продвижение российских войск, впереди, по его словам, остаются несколько крупных сражений. Руководитель региона подчеркнул, что говорить о скором окончании боевых действий пока преждевременно.