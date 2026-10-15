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15 октября, 23:07

Политика

Мирошник заявил о риске распространения "секретных тюрем" на Украине

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Отсутствие должной реакции со стороны международных структур на сообщения о "секретных тюрьмах" для содержания военнопленных на Украине может способствовать распространению такой практики. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в ходе диалога с председателем комитета ООН против пыток Клодом Хеллером.

Дипломат заявил о бесчеловечных условиях содержания в этих местах. По его утверждению, они располагаются преимущественно на территории украинских воинских частей и националистических батальонов.

"В этих каменных мешках, зинданах и клетках, размещенных, как правило, в расположениях украинских воинских частей и националистических батальонов, царит полное глумление над всем человеческим – от достоинства личности до самой жизни", – подчеркнул Мирошник.

Ранее посол сообщил, что бывшие военнопленные рассказывают о жестоком обращении, ампутации конечностей и нанесении нацистских символов на тело. Мирошник также упомянул выжигание клейм и пытки с использованием дыбы.

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