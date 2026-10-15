Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагавани. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В Росавиации добавили, что в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 16 октября по 1 ноября.

Корректировки затронут 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 октября и 1 ноября. Причина – ремонт и модернизация инфраструктуры ОЖД на участках Останкино – Зеленоград-Крюково и Подсолнечная – Поварово I.

