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15 октября, 18:56

Транспорт

Расписание поездов МЦД-3 и Ленинградского направления изменится с 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 16 октября по 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки затронут 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 октября и 1 ноября. Причина – ремонт и модернизация инфраструктуры ОЖД на участках Останкино – Зеленоград-Крюково и Подсолнечная – Поварово I.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково будет отменена на всем маршруте следования. Часть пригородных поездов на участке Москва – Тверь – Москва также снимут с маршрута полностью, еще часть составов поедет по укороченному маршруту.

Пригородные поезда № 6792 и 6791, курсирующие на участке Тверь – Лихославль – Тверь, отменят на всем маршруте следования.

Изменения коснулись и расписания некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Это связано с капитальным ремонтом четвертого главного пути на участке Люберцы-1 – Перово-1.

На время ремонта движение поездов на данном участке перенаправят на соседние пути, что повлияет на расписание электричек. Наибольшие изменения затронут период с 16 по 18 октября.

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