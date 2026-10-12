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12 октября, 14:32

Транспорт

Расписание поездов изменилось на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменилось из-за капитального ремонта четвертого главного пути на участке Люберцы-1 – Перово-1. Об этом сообщил пресс-служба перевозчика.

Первые технологические окна назначены с 12 по 15 октября с 23:30 до 6:30 следующего дня, а также с 23:30 16 октября до 23:30 18-го числа. За это время железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, очистят и подсыпят щебеночный балласт, выполнят выправку и сварку пути. Всего будет уложено 6,5 километра бесстыкового пути.

Для проведения работ уже подготовлены разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, а также выправочные комплексы.

В период проведения ремонта движение поездов на данном участке перенаправят на соседние пути, что повлияет на расписание электричек. Наибольшие изменения затронут период с 16 по 18 октября: некоторые составы будут отправляться и прибывать в другое время, а также изменится список промежуточных станций. Дополнительно часть поездов пройдет по сокращенным маршрутам, а несколько составов временно исключат из расписания.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями.

Кроме того, с 22:00 16 октября до 16:00 18 октября изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД, а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Причина корректировок – обновление железнодорожных путей в районе станции Лианозово.

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