Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 10:46

Транспорт

Более 100 поездов "Ласточка" подготовят к зиме на МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

К работе в холодное время года на Московской железной дороге (МЖД) подготовят 107 электропоездов "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Там отметили, что 51 состав следует по Московскому центральному кольцу (МЦК), остальные курсируют по радиальным направлениям: в Нижний Новгород, Тулу, Кострому, Иваново, Минск, Белгород, Курск, Смоленск и Рыбинск.

Все работы выполняются в моторвагонном депо "Подмосковная", где специалисты могут одновременно обслуживать 10 поездов. В частности, крышевое, вагонное и подвагонное оборудование будет переведено в режим эксплуатации при низких температурах.

Сотрудникам депо предстоит проверить силу нажатия токоприемника на контактный провод, так как в холодное время года она увеличивается. В вагонах смазкой обработают резиновые уплотнители дверей и окон, настроят отопительное оборудование, уделят внимание системам бортового управления. Во всех поездах также выполнят генеральную уборку салонов и промывку кузова.

Особое внимание уделяют противобуксовочной системе: ее бункеры заполняют очищенным песком, который подается под колеса для предотвращения пробуксовки. Кроме того, к приему составов готовят цех оттайки и экипировки, где зимой их будут готовить к рейсам.

Вместе с тем в Москве обслуживание перед зимой пройдут свыше 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Это необходимо для комфорта и безопасности пассажиров в холодное время года. Специалисты настраивают системы климат-контроля, проверяют окна и двери, а водителей инструктируют.

В вестибюлях метро Москвы начали устанавливать вторые двери к зиме

Читайте также


транспортгород

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика