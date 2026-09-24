Более 100 поездов "Ласточка" подготовят к зиме на МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

К работе в холодное время года на Московской железной дороге (МЖД) подготовят 107 электропоездов "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Там отметили, что 51 состав следует по Московскому центральному кольцу (МЦК), остальные курсируют по радиальным направлениям: в Нижний Новгород, Тулу, Кострому, Иваново, Минск, Белгород, Курск, Смоленск и Рыбинск.

Все работы выполняются в моторвагонном депо "Подмосковная", где специалисты могут одновременно обслуживать 10 поездов. В частности, крышевое, вагонное и подвагонное оборудование будет переведено в режим эксплуатации при низких температурах.

Сотрудникам депо предстоит проверить силу нажатия токоприемника на контактный провод, так как в холодное время года она увеличивается. В вагонах смазкой обработают резиновые уплотнители дверей и окон, настроят отопительное оборудование, уделят внимание системам бортового управления. Во всех поездах также выполнят генеральную уборку салонов и промывку кузова.

Особое внимание уделяют противобуксовочной системе: ее бункеры заполняют очищенным песком, который подается под колеса для предотвращения пробуксовки. Кроме того, к приему составов готовят цех оттайки и экипировки, где зимой их будут готовить к рейсам.

Вместе с тем в Москве обслуживание перед зимой пройдут свыше 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев. Это необходимо для комфорта и безопасности пассажиров в холодное время года. Специалисты настраивают системы климат-контроля, проверяют окна и двери, а водителей инструктируют.