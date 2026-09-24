В Бурятии за сутки зафиксировали 26 обращений о выходе медведей к людям

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Жители Бурятии за сутки подали 26 обращений о выходе медведей к людям. По каждому случаю на место выезжали бригады охотников с госохотинспекторами, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

В результате застрелили 16 особей. Всего же с начала принятия решения о регулировании численности хищников в регионе убили 262 медведя.

Жителей Бурятии призвали воздержаться от походов в лес и нахождения вблизи лесных массивов.

Ранее сообщалось, что ситуация с медведями в Бурятии аномальная. Пока специалисты отслеживали представляющих угрозу хищников, некоторые деревенские школы в лесной зоне переводили на дистанционное обучение.

Власти объясняли, что из-за крупных пожаров животные покидают привычные места обитания. Кроме того, из-за неурожая медведи пошли к людям в поисках пищи, так как ягоды и орехи в лесах не созрели. 90% зафиксированных медведей составляют именно молодые особи.

