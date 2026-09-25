В Ульяновской области назвали фейком сообщения об утечке веществ на заводе

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Информация об утечке ядовитых веществ на заводе "Искра" не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре управления регионом Ульяновской области в MAX.

В сообщении отмечается, что на фоне атаки беспилотников по Ульяновску в соцсетях распространяется серия фейков. В частности, утверждается, что на предприятии произошла утечка опасных веществ.

"По информации оперативных служб, данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Также в Центре управления регионом опровергли распространяемые сведения о наличии погибших в результате атаки. Эти данные также не соответствуют действительности.

Украинские беспилотники атаковали Ульяновск 25 сентября. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, также создан оперштаб. По последним данным, госпитализированы три человека. Еще четверо проходят лечение амбулаторно.

Помимо этого, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Инцидент с составом Москва – Тольятти произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза. В результате травмирован машинист.