Общественник Бородин подаст иск к рэперу Тимати после нецензурных слов

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин готовит исковое заявление к рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) о защите чести и достоинства. Об этом общественник рассказал изданию "Абзац".

Поводом для разбирательства стали нецензурные высказывания артиста в социальных сетях. Бородин раскритиковал музыканта за покупку люксового автомобиля Bugatti стоимостью около полумиллиарда рублей и призвал его к ответу за демонстрацию роскоши, после чего Тимати публично оскорбил главу ФПБК.

"От этого человека никто ничего и не ожидал. Подобные рэперы несут в культуру такие ценности, но мы ответим законным путем", – указал Бородин.

По его словам, разбирательство пройдет строго в официальном порядке. Юридическая команда уже работает над документами. Подготовка бумаг займет от двух до четырех дней, после чего иск будет подан в суд.

О том, что Тимати приобрел Bugatti W16 Mistral, стало известно 24 сентября. Авто ввезли в Россию из Европы через Киргизию. Утильсбор составил 244 миллиона рублей.

Всего таких машин выпущено 99. Производство завершилось в июле 2026 года, в связи с чем каждый экземпляр уже стал коллекционным.