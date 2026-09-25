Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:26

Транспорт

Алиханов заявил, что купил бы новый кроссовер Lada Azimut

Фото: lada.ru

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что приобрел бы новый кроссовер Lada Azimut. Слова министра прозвучали на церемонии запуска серийного производства автомобиля.

Кроме того, Алиханов выразил надежду, что модель будет востребованна. По его мнению, в городах становится все больше таких автомобилей.

"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск Lada Azimut в пятницу, 25 сентября. Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Отмечалось, что для новой модели создали около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.

Читайте также


транспортавто

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика