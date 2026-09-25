Алиханов заявил, что купил бы новый кроссовер Lada Azimut

Фото: lada.ru

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что приобрел бы новый кроссовер Lada Azimut. Слова министра прозвучали на церемонии запуска серийного производства автомобиля.

Кроме того, Алиханов выразил надежду, что модель будет востребованна. По его мнению, в городах становится все больше таких автомобилей.

"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск Lada Azimut в пятницу, 25 сентября. Стартовая линейка силовых агрегатов автомобиля представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Отмечалось, что для новой модели создали около тысячи оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера.