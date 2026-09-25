В Архангельске 9-летняя девочка упала в яму с горячей водой

Фото: epp.genproc.gov.ru

9-летняя девочка во время прогулки упала в яму с горячей водой в Цигломенском округе Архангельска. Об этом сообщила прокуратура по области и Ненецкому автономному округу (НАО) в соцсети "ВКонтакте".

По версии следствия, яма образовалась в результате протечки из системы горячего водоснабжения рядом с жилым домом. Ребенок получил термические ожоги и был доставлен в больницу.

Сейчас проводится проверка, ее результаты контролирует прокуратура.

Ранее 9-летний ребенок утонул в дренажной трубе во время купания в заповеднике Katherine Low Level Nature Reserve в австралийском городе Кэтрин, Северная территория. Семья посетила популярное среди местных место отдыха у плотины на реке Кэтрин.

В службу спасения поступило сообщение о пропаже мальчика – он попал в трубу и не может выбраться. Спасатели приступили к поискам и обнаружили его около двух часов ночи, но спасти ребенка не удалось.