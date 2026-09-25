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25 сентября, 17:09

Происшествия

В Ивановской области девочка угрожала поджечь больницу

Фото: depositphotos/YGphoto

Шуйский городской суд Ивановской области поместил девочку 2013 года рождения на 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) после угроз поджечь психиатрическую больницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Основанием для решения стало административное исковое заявление межмуниципального отдела МВД России "Шуйский". Суд удовлетворил его, чтобы предотвратить совершение подростком новых общественно опасных деяний, защитить ее жизнь и здоровье, а также оградить окружающих от противоправных посягательств.

В ходе заседания было установлено, что девочка позвонила в психиатрическую больницу и сообщила о намерении поджечь учреждение, после чего сразу положила трубку. Подросток уже состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних в связи с ранее совершенным правонарушением.

Ранее 17-летний подросток по заданию неизвестных из мессенджера поджег заправочную колонку на АЗС и служебный автомобиль полиции в подмосковном Красногорске. Злоумышленника удалось задержать. Представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что оба пожара удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Во время опроса в присутствии законных представителей подросток рассказал, что неизвестные связались с ним через мессенджер и представились сотрудниками органов безопасности. По их указаниям он совершил поджоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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