Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте выросло до 3

Фото: Москва 24

Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве выросло до 3, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авария произошла вечером 25 сентября. В районе дома 24 столкнулись шесть автомобилей.

В столичном Дептрансе предупредили, что движение в оба направления затруднено на 1,5 километра. До 1 ряда ограничено движение в сторону центра, в сторону области – до 2 рядов. Водителям стоит выбирать пути объезда.

