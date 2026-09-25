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25 сентября, 19:43

Происшествия

Супружеская пара погибла из-за удара дрона ВСУ по машине под Белгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области, в результате чего погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере MAX.

По предварительным данным, супружеская пара скончалась на месте от полученных ранений. Автомобиль поврежден.

Ранее украинские военные атаковали Горловку. Удары пришлись на рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах. По предварительным данным, пострадали пять человек, еще двое погибли.

До этого в ходе атак на Белгородскую область ранения получили три человека – мужчина и женщина пострадали при ударе беспилотника по машине в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе. Кроме того, 17-летняя девушка получила ранения грудной клетки.

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