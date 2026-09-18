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18 сентября, 13:42

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека, в том числе 17-летняя девушка, пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль. Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ с ранениями ног.

Еще один БПЛА сдетонировал на дорожном полотне. После этого девушка-подросток сама обратилась за медицинской помощью. У нее осколочные ранения грудной клетки.

В селе Белянка два дрона атаковали предприятие, повредив склад. В селе Добром в результате атаки повреждения получили грузовой автомобиль и оборудование предприятия.

В поселке Красная Яруга Краснояружского района беспилотник ударил по машине. Кроме того, повреждены фасад, остекление и забор частного дома.

Ранее в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгограде пострадали два человека. Травмы получили мужчины 55 и 42 лет. Их госпитализировали. Также повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли.

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