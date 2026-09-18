18 сентября, 13:33Город
Фламинго прогулялся по трассе в районе Внуково
На видео фламинго спокойно идет по тротуару вдоль трассы на фоне зеленого шумозащитного экрана. Также есть снимки, на которых птица запечатлена на проезжей части. Она шла по левой полосе навстречу автомобилям.
Что стало с фламинго после этой прогулки, неизвестно. Откуда птица появилась в ТиНАО, также не сообщается.
Накануне похожий случай произошел на Ярославском шоссе. Там на проезжей части заметили лося, который бежал среди автомобилей. Трасса примыкает к национальному парку "Лосиный остров", откуда, вероятно, и мог выйти сохатый.