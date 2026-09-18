Фламинго прогулялся по трассе в районе Внуково

Видео: MAX/"Новая Москва / ТиНАО"

Фламинго вышел на Зайцевское шоссе в районе улицы Дачной недалеко от Внуково. Птицу заметили водители, после чего кадры ее прогулки распространились в Сети.

На видео фламинго спокойно идет по тротуару вдоль трассы на фоне зеленого шумозащитного экрана. Также есть снимки, на которых птица запечатлена на проезжей части. Она шла по левой полосе навстречу автомобилям.

Что стало с фламинго после этой прогулки, неизвестно. Откуда птица появилась в ТиНАО, также не сообщается.

Накануне похожий случай произошел на Ярославском шоссе. Там на проезжей части заметили лося, который бежал среди автомобилей. Трасса примыкает к национальному парку "Лосиный остров", откуда, вероятно, и мог выйти сохатый.