Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 16:32

Экономика

В России будут строить дороги с помощью роботов

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

В России будут строить дороги с помощью роботов: предприятие "Газпром нефти" – "Газпромнефть – Дорожное строительство" – вошло в консорциум по развитию беспилотных и роботизированных систем в дорожно-транспортной отрасли, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о сотрудничестве подписали на конференции "Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения".

Как отметил генеральный директор предприятия "Газпромнефть – Дорожное строительство" Михаил Поздняков, беспилотные технологии в отрасли постепенно переходят от экспериментов к практическому применению. По его словам, они позволяют быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, точнее контролировать ход работ и сокращать сроки реализации проектов. В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране.

Участники консорциума планируют совместные научные исследования, разработку и внедрение цифровых и роботизированных технологий. Особое внимание уделят образовательным инструментам: технологиям виртуальной и дополненной реальности, тренажерам дорожно-строительной техники. Это поможет в подготовке специалистов с востребованными навыками.

В состав объединения вошли "Газпромнефть – Дорожное строительство", ФАУ "РОСДОРНИИ", Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" и "Р.О.С.АСФАЛЬТ", а также рыбинский завод "Дорожных машин".

"Единая цифровая среда – ключевой элемент развития автономной дорожной техники. Совместно с дорожно-строительными компаниями мы обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Это создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране", – отметил президент ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Семкин.

Президент ассоциации "Р.О.С.АСФАЛЬТ" Николай Быстров добавил, что внедрение высокоавтоматизированной техники требует комплексного подхода. Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации: актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания новой цифровой среды для дорожных проектов. В рамках соглашения партнеры будут выстраивать эту экосистему – от производства материала до укладки покрытия и фиксации результата на цифровой платформе.

Ранее сообщалось, что на 2026 год в Москве запланировано строительство порядка 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Часть ключевых объектов уже введена в эксплуатацию. Среди них – эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.

Читайте также


бизнесэкономика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика