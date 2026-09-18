Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

В России будут строить дороги с помощью роботов: предприятие "Газпром нефти" – "Газпромнефть – Дорожное строительство" – вошло в консорциум по развитию беспилотных и роботизированных систем в дорожно-транспортной отрасли, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о сотрудничестве подписали на конференции "Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения".

Как отметил генеральный директор предприятия "Газпромнефть – Дорожное строительство" Михаил Поздняков, беспилотные технологии в отрасли постепенно переходят от экспериментов к практическому применению. По его словам, они позволяют быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, точнее контролировать ход работ и сокращать сроки реализации проектов. В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране.

Участники консорциума планируют совместные научные исследования, разработку и внедрение цифровых и роботизированных технологий. Особое внимание уделят образовательным инструментам: технологиям виртуальной и дополненной реальности, тренажерам дорожно-строительной техники. Это поможет в подготовке специалистов с востребованными навыками.

В состав объединения вошли "Газпромнефть – Дорожное строительство", ФАУ "РОСДОРНИИ", Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" и "Р.О.С.АСФАЛЬТ", а также рыбинский завод "Дорожных машин".

"Единая цифровая среда – ключевой элемент развития автономной дорожной техники. Совместно с дорожно-строительными компаниями мы обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Это создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране", – отметил президент ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Семкин.

Президент ассоциации "Р.О.С.АСФАЛЬТ" Николай Быстров добавил, что внедрение высокоавтоматизированной техники требует комплексного подхода. Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации: актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания новой цифровой среды для дорожных проектов. В рамках соглашения партнеры будут выстраивать эту экосистему – от производства материала до укладки покрытия и фиксации результата на цифровой платформе.

Ранее сообщалось, что на 2026 год в Москве запланировано строительство порядка 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Часть ключевых объектов уже введена в эксплуатацию. Среди них – эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, а также дорога-связка между улицами Добролюбова и Складочной.