МВД: отказ от участия в преступлении не грозит уголовной ответственностью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданин освобождается от уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении и сообщил о его подготовке в полицию, сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что это закреплено статьей 31 УК РФ ("Добровольный отказ от преступления").

Такая информация особенно важна для подростков, которых нередко пытаются завербовать аферисты. Преступники запугивают детей тем, что якобы даже краткое общение с сообщниками уже влечет ответственность.

Но если, к примеру, человек передал злоумышленникам фото объекта, а затем отказался участвовать в диверсии и сообщил в полицию, то предварительные контакты с ними не будут наказуемы.

"Ключевые условия: человек остановился сам, а не после задержания; отказался окончательно, а не отложил преступление; и сообщил о готовящемся деянии в органы внутренних дел", – пояснили в МВД.

Правоохранители также напомнили о портале выход31.рф. Там можно найти реальные истории тех, кто вовремя остановился, материалы о признаках вербовки в переписке, инструкции для жертв и рекомендации родителям по профилактической работе с детьми.

Ранее в МВД рассказывали, что граждане России могут не оформлять регистрацию по месту пребывания, если находятся на месте непостоянной прописки не более 90 дней. При этом, если человек постоянно проживает в Москве, но владеет домом в Подмосковье и находится там длительное время, он может не оформлять временную регистрацию.

