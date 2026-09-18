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18 сентября, 20:47

Политика

В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Участие в выборах в Москве приняли уже 2,27 миллиона избирателей, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

При этом в электронном голосовании – онлайн или при помощи терминалов на избирательных участках – участвовали почти 2,1 миллиона человек.

"Это и москвичи, и мобильные избиратели из других регионов России. При помощи традиционных, бумажных бюллетеней голоса на выборах в Государственную думу отдали порядка 180 тысяч московских избирателей", – уточнил Реут, слова которого приведены на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

Отмечается, что жалоб в Мосгоризбирком не поступало. Все подразделения штаба – корпус наблюдателей, видеоцентр, группа разбора, группа мобильного реагирования, пресс-центр и контакт-центр – задействованы в обеспечении прозрачности и легитимности избирательного процесса, отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

"Наблюдатели на участках и в видеоцентре постоянно находятся на связи с экспертами штаба. Именно поэтому все ситуации, требующие внимания, разбираются максимально оперативно. Ко всем выявленным кейсам мы относимся максимально внимательно. Если кто-либо из избирателей столкнулся со сложностями в волеизъявлении, наш штаб открыт к разбору всех ситуаций и просим обращаться к нам", – сказал он.

По словам Ковалева, в течение короткого периода времени наблюдались сбои в работе терминалов для электронного голосования. По мнению экспертов, эти проблемы могли быть вызваны кибератаками на информационные системы. Специалисты быстро устранили все неполадки, которые не повлияли на процесс голосования и точность подсчета голосов. Даже в моменты кратковременных сбоев работы терминалов избиратели могли получить бумажные бюллетени или проголосовать онлайн.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие.

Онлайн-голосование на выборах депутатов ГД и муниципальных депутатов московского района Щукино проходит на mos.ru в круглосуточном режиме. Оно будет доступно до 19:59 20 сентября. В нем могут принять участие совершеннолетние москвичи, получившие полную учетную запись.

Избирательные участки возобновят работу 19 сентября в 08:00 и будут открыты до 20:00. 20 сентября их также можно будет посетить с 08:00 до 20:00.

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

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