Лавров дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она предложила желающим узнать подробности на ресурсах министерства. К посту дипломат приложила фотографию главы ведомства за компьютером во время голосования.

Ранее свои голоса на избирательных участках отдали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы депутатов IX созыва и совмещенные с ними компании стартовали по всей России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве открыты 1 443 избирательных участка. Проголосовать жители столицы могут с помощью бумажного бюллетеня, терминалов и онлайн.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва продлятся в России до 20 сентября



