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18 сентября, 10:05

Политика

Глава МГИК Кириллова заявила, что атаки на систему ДЭГ в Москве стали серьезнее

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве стали более серьезными, чем раньше. Об этом председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова рассказала на брифинге Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Атаки есть, и их объемы, и их подходы анализировать пусть будут обученные специалисты. Потому что, действительно, атаки более серьезные, чем были ранее", – сказала она.

Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в городе.

Отдать голос на участке можно с помощью бумажного бюллетеня и электронного терминала. Также есть возможность проголосовать дистанционно с любого устройства, зайдя на портал elec.mos.ru.

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