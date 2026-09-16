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16 сентября, 18:30

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Невролог Гайфутдинов раскритиковал мануальных терапевтов за желание "хрустнуть" шеей

Хруст и кома: мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

Жительница Тамбова впала в кому после мануального массажа в банном комплексе. По данным СМИ, женщину также частично парализовало. Насколько безопасны подобные процедуры и почему могли наступить такие последствия, разбиралась Москва 24.

Тяжелое состояние

Фото: телеграм-канала Baza

Жительницу Тамбова частично парализовало после мануального массажа в банном комплексе. По информации телеграм-канала Baza, сначала ей резко стало плохо: она перестала чувствовать руки, у нее нарушилась речь и появилась слабость в левых конечностях. На следующий день пострадавшая впала в кому.

Телеграм-канал SHOT уточнил, что медики диагностировали у нее ишемический инсульт. По последним данным, состояние женщины остается тяжелым, ее частично парализовало.

Подруга пострадавшей в беседе с журналистами обвинила во всем 55-летнего массажиста, который пытался вправить женщине позвоночник. При этом медицинского образования у него якобы нет. Также, по данным СМИ, мужчина является язычником: он посещает тематические мероприятия, надевает старославянскую одежду и публикует фото и видео о пантеоне старославянских богов.

Руководство заведения отрицает, что посетительнице вообще делали массаж: по их версии, девушке стало плохо из-за высокой температуры. В итоге представители комплекса перестали выходить на связь, сообщили журналисты.

История перекликается с другим случаем, о котором ранее рассказал массажист Александр Забота. В соцсетях распространилось видео, где он сообщил о гибели ребенка после процедуры правки первого шейного позвонка – атланта.

"У меня клиентка сходила три дня назад к другому специалисту со своим ребенком. Ему правили атлант. Сегодня похороны", – рассказал Забота.

Он предупредил, что поправить атлант руками невозможно, а вот нанести серьезную травму позвоночника вполне реально. При нестабильности в этом отделе человек может лишиться способности говорить, ходить, дышать и даже моргать.

"Все, что вам нужно, – это расслаблять мышцы шеи. Не ведитесь на шарлатанов. Правки атланта не существует", – подчеркнул специалист.

Он также отметил, что сторонники метода часто ссылаются на исследование о снижении давления после коррекции положения атланта. Однако, по его словам, это было небольшое пилотное тестирование на 50 пациентах, и его результаты не привели к признанию метода в кардиологии или нейрохирургии.

Без исследований – опасно

Фото: 123RF.com/innareznik

Невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что врачебных ошибок полностью избежать невозможно, но задачей любого практика является их минимизация.

"Подход к мануальным специалистам за рубежом декларируется более жестко: четко определено, какие манипуляции допустимы, а какие нет. Остеопатия и хиропрактика там зачастую даже не относятся к врачебной деятельности. В России ситуация несколько иная: с одной стороны, все формально вроде бы строже, но с другой – многое отдается на откуп самому специалисту", – рассказал он.

Эксперт пояснил, что особо чувствительной областью при таких манипуляциях является шея.

Там расположен отдел спинного мозга, стволовые структуры, отвечающие за жизненно важные функции: дыхание, сердцебиение, метаболические и гормональные регуляции. Вмешательство в эту зону требует особой осторожности.
Рустем Гайфутдинов
невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

При этом перед началом любых подобных практик обязательно нужно проводить исследования, подчеркнул Гайфутдинов.

"Тогда о МРТ речи еще не шло, но необходимо было сделать хотя бы рентгенологическое исследование шейного отдела, чтобы оценить, нет ли особенностей развития, например, не узкий ли позвоночный канал. Это позволяло избежать определенного процента таких ошибок", – пояснил невролог.

МРТ же дает более детальную картину, что снижает риски еще больше, добавил он.

"Техническая возможность минимизировать шансы на трагедию есть. В противном случае наблюдается множество историй, как визиты к специалисту заканчиваются остеопатическими переломами, повреждениями сосудов, ятрогенными осложнениями или еще более серьезными последствиями, как в данном случае", – уточнил врач.

Кроме того, он рекомендовал во время подбора мануальщика ориентироваться на его образование: лучше, если этот человек будет неврологом или ортопедом.

"Задача не навредить уступает желанию заработать"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

По мнению Рустема Гайфутдинова, причина таких случаев не только в квалификации, но и в том, как устроена работа многих специалистов.

"Бизнес диктует свои правила: чем больше пациентов мануальный терапевт пропустит через себя, тем больше заработает. При этом первостепенная задача врача – не навредить – может уступать желанию заработать", – отметил он.

Исходя из этого, эксперт обозначил другую проблему – расширение границ метода. Бизнес в данном случае диктует, что мануальной терапией можно лечить все: и заикание, и иммунную систему, и многое другое.

Это уже расширенные трактовки, выходящие за рамки доказательной медицины. Увлечение такими методами и материальная заинтересованность специалистов толкают к тому, что элементарными правилами безопасности начинают пренебрегать.
Рустем Гайфутдинов
невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Кроме того, раньше для мануального терапевта существовало четкое правило: не делать резких манипуляций на шее – тех самых, с хрустом, чтобы "вставить позвонок".

"С этим участком нужно работать мягкими техниками, расслабляющими связки и мышцы. Но ведь ради бизнеса нужен эффект здесь и сейчас: чтобы что-то щелкнуло, и все проблемы разрешились, как по волшебству. Но не бывает таких легких, чудодейственных излечений, эти практики несут в себе огромные риски и чудовищные последствия", – добавил невролог.

Вместо подобных манипуляций Гайфутдинов призвал заниматься своей спиной постоянно: ходить в фитнес, плавать в бассейне, в целом следить за мышцами и держать их в тонусе. При таком подходе заболеваний позвоночника будет меньше.

"А у нас что происходит? Офисный работник много часов сидит за компьютером в однотипной позе, мышцы расслаблены, потом неловкое движение – "встало", "выступило" – и он бежит к мануальному специалисту, который одним рывком должен решить все проблемы со здоровьем", – добавил невролог.

Он также отметил, что посещение такого врача необходимо только по показаниям и с предварительным обследованием, которое может минимизировать травматичный исход.

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Веткина Анастасия

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