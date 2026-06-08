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08 июня, 19:18

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Врач Литвиненко: процедура правки атланта грозит смертью или параличом

"Этим занимаются шарлатаны": почему правка атланта вызывает жаркие споры в Сети

Процедура правки первого шейного позвонка – атланта – вызвала жаркие споры в Сети. Одни утверждают, что она снижает давление, однако другие называют ее смертельно опасной. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сегодня похороны"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexandrzabota

В соцсетях распространилось видео массажиста Александра Заботы, в котором он рассказал о смерти ребенка после процедуры правки первого шейного позвонка – атланта.

У меня клиентка сходила три дня назад к другому специалисту со своим ребенком. Ему правили атлант. Сегодня похороны.
Александр Забота
массажист

Массажист предупредил, что поправить атлант руками невозможно, а вот нанести серьезную травму позвоночника вполне реально. При нестабильности в этом отделе человек может лишиться способности говорить, ходить, дышать и даже моргать, утверждает он.

"Все, что вам нужно, – это расслаблять мышцы шеи. Не ведитесь на шарлатанов. Правки атланта не существует", – указал специалист.

В подписи к видео автор отметил, что сторонники метода часто ссылаются на исследование о снижении давления после коррекции положения атланта. Однако, по его словам, это было небольшое пилотное тестирование на 50 пациентах, и его результаты не привели к признанию метода в кардиологии или нейрохирургии. Последующих крупных подтверждающих исследований практически нет, добавил специалист.

В комментариях пользователи выразили сожаление о произошедшем, отметив небезопасность такой процедуры.

"Я до ужаса боюсь этих любителей похрустеть чужой шеей для контента", "как можно такие вещи, как позвоночник ребенка, доверять непонятно кому, чтобы еще и вправляли", "не имею никаких вопросов к людям, которые не имеют знаний в этой сфере и ведутся на подобную чушь. Но у меня так много вопросов к специалистам, которые это продвигают", "мне с моей мигренью не один раз предлагали эту правку атланта. Хорошо, хватило мозгов и везения отказаться", – поделились мнением комментаторы.

Некоторые спросили у автора публикации о судьбе врача, который проводил эту процедуру. По информации массажиста, его коллегу отправили в СИЗО.

Несмотря на скепсис, подобные процедуры проводятся в ряде клиник. Согласно прайс-листу, опубликованному на сайте одной из них, стоимость услуги достигает 17,5 тысячи рублей.

"Лучше не трогать"

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко согласился, что проблемы подвывиха атланта не существует.

"Атлант – один из первых позвонков, на котором крутится голова. Если там действительно происходит подвывих, это приводит к сдавливанию спинного мозга, который проходит на этом уровне. Практически наступает если не смерть, то паралич: все, что ниже, отключается", – сказал эксперт Москве 24.

На рентгене будет видно смещение, вывих или перелом при травме. Чаще всего это характерное последствие ныряния, ДТП или падения с высоты. Если у человека все в порядке и аналогичных травм не было, правка атланта – это фикция и полная ерунда. Официальная медицина такого рода вещи отрицает: обычно этим занимаются шарлатаны и мошенники.
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

По его словам, при реальной травме лечением подвывихов и вывихов занимаются нейрохирурги.

"Речь идет не о ручном вправлении, а именно о хирургическом вмешательстве – операции. Есть щадящие техники – вытяжение с помощью петли Глиссона, которая фиксирует голову с нижней стороны, за затылок и нижнюю челюсть. По оси позвоночника вытягивают голову, затягивая шейный отдел. Но это зависит от того, что видно на снимке. При вывихе, риске смещения, признаках переломов, как правило, требуется хирургическое лечение", – подчеркнул Литвиненко.

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова также отметила в разговоре с Москвой 24, что процедура не научна, поскольку не доказана.

"Шею лучше вообще не трогать. Люди прибегают к этой процедуре, но в медицине для этого нет никаких оснований. Подвывих атланта ставится на уровне недоказанной народной медицины – это рискованные действия без показаний, без четких критериев диагностики, даже без диагноза", – пояснила специалист.

Подвывих – это диагноз, у него должна быть клиника, конкретные жалобы. Зачастую диагноз ставится необоснованно, на основании непонятных симптомов. Насколько вообще было необходимо вмешательство, очень спорно.
Наталья Суворинова
врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова

Эксперт подчеркнула, что такая процедура действительно проводится в ряде клиник, но обычно ее делают мануальные терапевты "на свой страх и риск". Задокументированных случаев, когда она несет реальную пользу, нет: таким образом, она противопоказана всем, заключила Суворинова.

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