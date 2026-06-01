01 июня, 18:25

Хирург Алексанян: советы блогеров по увеличению груди могут привести к сепсису и раку

"Бракованная кукла": чем опасны советы блогеров по увеличению груди

В соцсетях набирает обороты тренд "Boob-maxxing": блогеры обещают девушкам быстрый рост груди без операции. Почему гонка за идеальным бюстом превращает тело в "вечный черновик" и как не попасть в ловушку алгоритмов, которые подсовывают видео о "недостатках", – в материале Москвы 24.

"Опасный бред"

Фото: youtube.com/dgreaneyusa; dana.logan.k; georgkennedyz

В соцсетях завирусился тренд "Boob-maxxing": девушки массово пытаются увеличить грудь, следуя сомнительным советам инфлюенсеров. Блогеры обещают быстрый результат без операции – от пуш-апа и коррекции осанки до БАДов, гормональных препаратов и опасных домашних косметологических процедур, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, ситуацию усугубляют алгоритмы соцсетей: они рекомендуют девушкам новые ролики о "недостатках" тела, заставляя чувствовать себя неполноценными. Это приводит к низкой самооценке и нездоровым сравнениям – особенно среди подростков.

Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с Москвой 24 предупредил, что при применении гормональных препаратов, помимо увеличения груди, растет и жировая ткань, дополнительно формируя целлюлит. Это может навредить фигуре и здоровью в целом, подчеркнул эксперт.

"Косметические процедуры на дому – это опасный бред, риск сепсиса и заражения крови. В клиниках же проводится такая процедура, как липофилинг – пересадка собственного жира. Но она дает лишь небольшое увеличение, при этом половина жира не приживается. Обычно через год после такой манипуляции пациенты приходят и просят поставить импланты", – сказал он.

Что касается рекламы БАДов, рекомендуемых блогерами: они не имеют права давать такие советы, так как не являются врачами, отметил специалист.

В некоторых случаях БАДы могут стимулировать раковые опухолевые клетки. Здесь нужна консультация квалифицированного врача на основании анамнеза и анализов. Советы блогеров – уровень колдовства знахаря без образования. Может быть плацебо-эффект, а может навредить.
Тигран Алексанян
пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор

Также врач отметил, что грудь – это железа, а не мышца. Упражнения на осанку могут увеличить мышцы, но железа за счет них не растет. Поэтому единственный реальный способ – хирургический, резюмировал Алексанян.

"Удобная коммерческая схема"

Фото: 123RF.com/kuprevich

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 отметил, что в его практике часто встречаются случаи, когда желание улучшить внешность перестает быть разовым исправлением недостатков и превращается в бесконечную череду "ремонтных работ".

"Коллеги из пластической хирургии перенаправили ко мне клиентку, которая стала менять форму груди под каждое платье. Проблема в том, что человек начинает относиться к себе как к бракованному товару на витрине. Внешне ты прекрасен и замечателен, а чувствуешь себя как Барби на полке с уценкой. Тело становится проектом, который нужно все время улучшать, докручивать, перерабатывать, чтобы на тебе постоянно останавливался взгляд", – рассказал специалист.

По его словам, в такой ситуации хорошо работает аккуратная провокативная терапия – докрутить историю до абсурда.

"С этой клиенткой я довел ее до мысли, что, наверное, легче поставить молнию в груди, чтобы самой менять импланты под любое декольте. Она сообразила абсурд: если грудь нужна не для жизни, а чтобы в очередном платье смотреться идеально, это не забота о себе, а рабство у твоего гардероба. Еще хуже – рабство у посторонних людей, которые на тебя посмотрели и забыли", – пояснил эксперт.

Психолог подчеркнул, что тренд на увеличение груди внушает, что тело – "вечный черновик" и нельзя принять себя в текущей версии. Его нужно все время улучшать, переделывать и сравнивать.

Соцсети создают ощущение дефицита – "людей вот такой фигуры мало, они самые ценные". А потом инфлюенсеры начинают продавать решения: БАДы, гормоны, курсы, какое-то белье. Это не забота о женственности, а очень удобная коммерческая схема: человека запугивают состоянием собственного тела, чтобы предложить купить временное облегчение.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Кроме того, человек сравнивает себя не по реальному состоянию, а по бесконечной ленте, в которой мало живых и настоящих фотографий, поскольку они отфильтрованы, отредактированы и подаются с точки зрения коммерческой выгоды.

"Алгоритмы понимают и начинают подсовывать такого контента больше и больше. В результате возникает ощущение, что вокруг у всех тело правильное, сексуальное, одобряемое, желаемое, а ты бракованная кукла", – подчеркнул он.

По словам специалиста, особенно уязвимы подростки: в период полового созревания тело меняется стремительно, и это становится источником переживаний. Когда у девочек начинает расти грудь, они тут же сравнивают себя с другими, чем загоняют в тревогу. Чувствительность к чужому мнению в этом возрасте колоссальная, что напрямую влияет на самооценку, положение в классе и реакцию сверстников, пояснил психолог.

Блогеры с сомнительными советами попадают в эту тревогу: "Я недостаточно красивая, меня не полюбят, со мной что-то не так, меня не выберут". Любому подростку нужен значимый взрослый рядом (не обязательно родители – тренер, классный руководитель, психолог), к которому можно прийти и поговорить. Если их нет, соцсети легко заменяют всех.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Когда человек не принимает собственное тело, за этим чаще всего стоит низкая самооценка и повышенная тревожность. Эти чувства обостряются, если в семье или школе были насмешки или нездоровые сравнения. Нередко такое состояние перерастает в дисморфофобию – навязчивую фиксацию на мнимом недостатке, который окружающие могут даже не замечать. Особенно уязвимы подростки: они способны возвести найденный у себя изъян в абсолют и выстраивать вокруг него всю жизнь, подчеркнул эксперт.

По его мнению, молодым людям нужен научпоп, чтобы разъяснить, что с ними происходит, но никак не инъекции, вмешательства или гормональные препараты. Это может быть полезно, только если назначил врач, и никак не инфлюенсер. Настоящая забота начинается, когда человек себя перестает калечить, заключил Самбурский.

Зудакова Татьяна

обществоистории

