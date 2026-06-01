Хирург Алексанян: советы блогеров по увеличению груди могут привести к сепсису и раку

В соцсетях набирает обороты тренд "Boob-maxxing": блогеры обещают девушкам быстрый рост груди без операции. Почему гонка за идеальным бюстом превращает тело в "вечный черновик" и как не попасть в ловушку алгоритмов, которые подсовывают видео о "недостатках", – в материале Москвы 24.
"Опасный бред"
В соцсетях завирусился тренд "Boob-maxxing": девушки массово пытаются увеличить грудь, следуя сомнительным советам инфлюенсеров. Блогеры обещают быстрый результат без операции – от пуш-апа и коррекции осанки до БАДов, гормональных препаратов и опасных домашних косметологических процедур, сообщил телеграм-канал Baza.
По данным СМИ, ситуацию усугубляют алгоритмы соцсетей: они рекомендуют девушкам новые ролики о "недостатках" тела, заставляя чувствовать себя неполноценными. Это приводит к низкой самооценке и нездоровым сравнениям – особенно среди подростков.
Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с Москвой 24 предупредил, что при применении гормональных препаратов, помимо увеличения груди, растет и жировая ткань, дополнительно формируя целлюлит. Это может навредить фигуре и здоровью в целом, подчеркнул эксперт.
"Косметические процедуры на дому – это опасный бред, риск сепсиса и заражения крови. В клиниках же проводится такая процедура, как липофилинг – пересадка собственного жира. Но она дает лишь небольшое увеличение, при этом половина жира не приживается. Обычно через год после такой манипуляции пациенты приходят и просят поставить импланты", – сказал он.
Что касается рекламы БАДов, рекомендуемых блогерами: они не имеют права давать такие советы, так как не являются врачами, отметил специалист.
Также врач отметил, что грудь – это железа, а не мышца. Упражнения на осанку могут увеличить мышцы, но железа за счет них не растет. Поэтому единственный реальный способ – хирургический, резюмировал Алексанян.
"Удобная коммерческая схема"
Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 отметил, что в его практике часто встречаются случаи, когда желание улучшить внешность перестает быть разовым исправлением недостатков и превращается в бесконечную череду "ремонтных работ".
"Коллеги из пластической хирургии перенаправили ко мне клиентку, которая стала менять форму груди под каждое платье. Проблема в том, что человек начинает относиться к себе как к бракованному товару на витрине. Внешне ты прекрасен и замечателен, а чувствуешь себя как Барби на полке с уценкой. Тело становится проектом, который нужно все время улучшать, докручивать, перерабатывать, чтобы на тебе постоянно останавливался взгляд", – рассказал специалист.
По его словам, в такой ситуации хорошо работает аккуратная провокативная терапия – докрутить историю до абсурда.
"С этой клиенткой я довел ее до мысли, что, наверное, легче поставить молнию в груди, чтобы самой менять импланты под любое декольте. Она сообразила абсурд: если грудь нужна не для жизни, а чтобы в очередном платье смотреться идеально, это не забота о себе, а рабство у твоего гардероба. Еще хуже – рабство у посторонних людей, которые на тебя посмотрели и забыли", – пояснил эксперт.
Психолог подчеркнул, что тренд на увеличение груди внушает, что тело – "вечный черновик" и нельзя принять себя в текущей версии. Его нужно все время улучшать, переделывать и сравнивать.
Кроме того, человек сравнивает себя не по реальному состоянию, а по бесконечной ленте, в которой мало живых и настоящих фотографий, поскольку они отфильтрованы, отредактированы и подаются с точки зрения коммерческой выгоды.
"Алгоритмы понимают и начинают подсовывать такого контента больше и больше. В результате возникает ощущение, что вокруг у всех тело правильное, сексуальное, одобряемое, желаемое, а ты бракованная кукла", – подчеркнул он.
По словам специалиста, особенно уязвимы подростки: в период полового созревания тело меняется стремительно, и это становится источником переживаний. Когда у девочек начинает расти грудь, они тут же сравнивают себя с другими, чем загоняют в тревогу. Чувствительность к чужому мнению в этом возрасте колоссальная, что напрямую влияет на самооценку, положение в классе и реакцию сверстников, пояснил психолог.
Когда человек не принимает собственное тело, за этим чаще всего стоит низкая самооценка и повышенная тревожность. Эти чувства обостряются, если в семье или школе были насмешки или нездоровые сравнения. Нередко такое состояние перерастает в дисморфофобию – навязчивую фиксацию на мнимом недостатке, который окружающие могут даже не замечать. Особенно уязвимы подростки: они способны возвести найденный у себя изъян в абсолют и выстраивать вокруг него всю жизнь, подчеркнул эксперт.
По его мнению, молодым людям нужен научпоп, чтобы разъяснить, что с ними происходит, но никак не инъекции, вмешательства или гормональные препараты. Это может быть полезно, только если назначил врач, и никак не инфлюенсер. Настоящая забота начинается, когда человек себя перестает калечить, заключил Самбурский.