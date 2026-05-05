Офтальмолог Давыдов: операция по изменению цвета радужки глаз может вызвать меланому

Россиянки увлеклись пересадкой ресниц и изменением цвета глаз – видео с результатами операций появились в соцсетях. Чем может быть опасно такое вмешательство, разбиралась Москва 24.

"Коряги с тупыми концами"

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена девушка после пересадки ресниц. Видно, что на веках присутствуют выраженные отеки и раны, а ресницы выглядят значительно длиннее и гуще натуральных.

Многие пользователи Сети, увидев ролик, были шокированы внешним видом пациентки и задались вопросом о целесообразности подобного риска ради эстетики. Однако многие все же восхитились итоговым результатом.

"Мне очень нравится, сразу черты лица стали миловиднее, нежнее", "А девушка в курсе, что расти они будут как обычные волосы и их придется постоянно стричь", "Это отвратительно, совершенно неестественно, какие-то коряги с тупыми концами", – поделились в комментариях.

При этом ранее в соцсетях завирусился ролик, где девушка заявила, что сменила цвет глаз с помощью хирургической операции на голубой ради будущих детей. По ее словам, после такого изменения "ДНК должна автоматически перестроиться", благодаря чему новый оттенок радужки гарантированно передастся дочери по наследству.

При этом героиня видео не ожидала, что новый цвет глаз останется с ней навсегда. По ее словам, она не раз делала перманентный макияж и через год цвет становился менее заметным или исчезал вовсе. Такого же эффекта женщина ожидала после смены цвета глаз.

Риск меланомы?

Пересадка ресниц – операция, которая давно известна и часто используется, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов.

"При ряде заболеваний и состояний, например при травмах, возникает так называемый мадароз – отсутствие ресниц. Волосы пересаживают, чтобы они исполняли функцию ресниц. Это не косметологическая процедура, а хирургическая. Косметологи не владеют хирургическими методиками трансплантации ресниц – это не входит в паспорт их специальности", – рассказал эксперт.

По его словам, это вопросы пластической или офтальмопластической хирургии – вмешательство, связанное с переноской волос с тех мест, где они есть, например с бровей.





Дмитрий Давыдов доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Что касается изменения цвета радужки без линз, например, чтобы лазером превратить карие глаза в голубые, – я о таких вещах не читал в серьезной литературе, имеющей доказательную базу. Радужка – это часть сосудистой оболочки, где с другой стороны есть пигмент. Любые манипуляции могут привести к перерождению клеток пигментного эпителия и вызвать меланому.

При этом существуют имплантаты, которые имеют определенный цвет: их подбирают и ставят на дефекты радужки после удаления опухоли или при травматических ситуациях.

"Это камуфляж, а не полная замена цвета. Из всего, что есть для полной смены цвета глаза, более-менее безопасны контактные линзы, хотя у них тоже есть свои отрицательные стороны: они могут привести к воспалительным и дистрофическим процессам при нарушении технологии ношения, не все их переносят из-за повышенной чувствительности или аллергических реакций", – добавил специалист.



Врач-офтальмолог Ольга Васильева добавила, что на сегодняшний день известны два варианта изменить цвет глаз. Первый – воздействие, когда с помощью лазера выбивают пигмент из радужки.

"Вместо темного цвета глаз мы получаем более светлые оттенки, но они, как правило, не такие красивые, как на картинках. Это опасно, потому что пигмент может осыпаться в зону оттока жидкости из глаза, забиваться, нарушать отток, повышать внутриглазное давление и вызывать вторичную глаукому – постепенную гибель зрительных волокон в нерве и сетчатке, что приводит к необратимому снижению зрения", – пояснила Васильева Москве 24.

Второй вариант – наполнение пигментом роговицы, однако это необратимая процедура: вернуть все обратно уже невозможно.

"Далеко не всегда девушки остаются довольны результатом, потому что глаза выглядят неестественно, как будто на них надета цветная контактная линза, но снять ее нельзя", – уточнила специалист.





Ольга Васильева врач-офтальмолог Кроме того, наполнение пигментом может привести к воспалительным процессам роговицы, кератитам. Это болезненная, малообратимая история, которая может привести к сужению поля зрения, снижению и даже частичной потере зрительных функций.

Что касается пересадки ресниц, по словам эксперта, это травматичная процедура для очень нежной кожи края века. Некачественно выполненная работа может повредить железы, которые вырабатывают часть слезной пленки. Возникает риск повреждения кожи, в том числе к язвенным поражениям.

"Пересадка производится из собственных волосяных фолликулов, обычно с затылка. Но волосы на голове и ресницы – совершенно разные структуры", – добавила она.

Кроме того, волосы с затылка непрерывно растут и требуют другого ухода качества. Также их необходимо будет стричь, потому что длина может сильно отличаться от длины ресниц, заключила Васильева.

