28 апреля, 19:39

Общество
Эксперт Стоянов спрогнозировал закрытие бьюти-клиник в РФ из-за проблем с оборудованием

Красота требует жертв? Как блокировка зарубежного оборудования скажется на бьюти-индустрии

Косметологическое оборудование перестает работать в России из-за отсутствия доступа к зарубежному программному обеспечению, сообщили СМИ. Изменит ли это бьюти-индустрию в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

"Лицензия слетела"

Сложности с доступом к зарубежному программному обеспечению (ПО) затронули сферу аппаратной косметологии в России. Из-за блокировок иностранных сервисов начались проблемы в работе популярных устройств для омоложения – Volnewmer, Ultraformer, BBL и других, сообщил ряд СМИ. Эти приборы функционируют не автономно от Сети, а на базе специального ПО, доступ к которому теперь якобы закрыт.

Одна из представительниц бьюти-индустрии опубликовала в Сети видео, где рассказала, что в ее клинике перестал работать корейский аппарат.

Пока мы пытаемся уже в 50-й раз перезагрузить его. Я не понимаю, кому перешел дорогу этот аппарат, что его блокируют, и на нем невозможно работать.
представительница бьюти-индустрии

Однако врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова отметила в разговоре с Москвой 24, что в ее практике блокировок косметологического оборудования пока не было. 

"У нас есть корейский сертифицированный аппарат DOUBLO (SMAS-лифтинг), израильская техника InMode и Lumecca для омоложения, подтяжки овала лица и удаления сосудов, итальянская Deka", – перечислила эксперт.

Она добавила, что все устройства являются дорогостоящими и нормально обслуживаются. Их представительства есть в Москве, и проблем с ними нет.

"Есть американский лазер Palomar, но он всегда был "проблемным". Починить его можно было только в США, что обходилось в довольно большую сумму. Скорее всего, сейчас российские специалисты не будут использовать американские системы, которые могут отключить из-за санкций", – подчеркнула Егорова.

Финал близок?

При этом основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 отметил, что под блокировку в России сейчас может попасть достаточно много представительств и дистрибьюторских компаний медицинского оборудования. В частности, из Южной Кореи, США, Италии, Франции и других европейских компаний.

Клиникам, которые не успели перейти на другой софт, нужно или идти к дистрибьюторам, у которых работает ПО, или переходить на российские решения.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

При этом существует отечественная компания, которая представляет несколько лазерных брендов. У них свое программное обеспечение, поэтому проблем с оборудованием нет, уверен эксперт.  

При этом Стоянов считает, что программы бьюти-клиник, наряду с медицинскими учреждениями, должны быть занесены в "белые списки", потому что блокировки действительно являются проблемой. 

"Число салонов уже сокращается: по моим оценкам, в настоящее время в Москве закрывается 5–7% подобных заведений", – указал эксперт.

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова также подтвердила в беседе с Москвой 24, что индустрия красоты действительно сталкивается с трудностями в обслуживании.

"Из-за сбоя в Сети или отсутствия прямой работы с производителями используемые аппараты могут быть заблокированы. Либо другой вариант: техника требует обновления системы, и без доступа к этим файлам она автоматически блокируется", – отметила эксперт. 

При этом оборудование находится в рабочем состоянии, но использовать его невозможно, добавила она.

На мой взгляд, в связи с этим индустрия красоты понесет огромные потери, потому что техника очень дорогая. Представьте, что у вас в гараже два автомобиля премиального класса, но на них невозможно ездить. Здесь такая же история. 
Надежда Вищипанова
врач-косметолог, кандидат медицинских наук

Вищипанова предположила, что со временем оборудование начнут постепенно менять. Частично клиники уже сейчас переходят на корейско-китайский рынок, заключила она.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

