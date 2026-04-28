Эксперт Стоянов спрогнозировал закрытие бьюти-клиник в РФ из-за проблем с оборудованием

Косметологическое оборудование перестает работать в России из-за отсутствия доступа к зарубежному программному обеспечению, сообщили СМИ. Изменит ли это бьюти-индустрию в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

"Лицензия слетела"

Сложности с доступом к зарубежному программному обеспечению (ПО) затронули сферу аппаратной косметологии в России. Из-за блокировок иностранных сервисов начались проблемы в работе популярных устройств для омоложения – Volnewmer, Ultraformer, BBL и других, сообщил ряд СМИ. Эти приборы функционируют не автономно от Сети, а на базе специального ПО, доступ к которому теперь якобы закрыт.

Одна из представительниц бьюти-индустрии опубликовала в Сети видео, где рассказала, что в ее клинике перестал работать корейский аппарат.





представительница бьюти-индустрии Пока мы пытаемся уже в 50-й раз перезагрузить его. Я не понимаю, кому перешел дорогу этот аппарат, что его блокируют, и на нем невозможно работать.

Однако врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова отметила в разговоре с Москвой 24, что в ее практике блокировок косметологического оборудования пока не было.

"У нас есть корейский сертифицированный аппарат DOUBLO (SMAS-лифтинг), израильская техника InMode и Lumecca для омоложения, подтяжки овала лица и удаления сосудов, итальянская Deka", – перечислила эксперт.

Она добавила, что все устройства являются дорогостоящими и нормально обслуживаются. Их представительства есть в Москве, и проблем с ними нет.

"Есть американский лазер Palomar, но он всегда был "проблемным". Починить его можно было только в США, что обходилось в довольно большую сумму. Скорее всего, сейчас российские специалисты не будут использовать американские системы, которые могут отключить из-за санкций", – подчеркнула Егорова.

Финал близок?

При этом основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в беседе с Москвой 24 отметил, что под блокировку в России сейчас может попасть достаточно много представительств и дистрибьюторских компаний медицинского оборудования. В частности, из Южной Кореи, США, Италии, Франции и других европейских компаний.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Клиникам, которые не успели перейти на другой софт, нужно или идти к дистрибьюторам, у которых работает ПО, или переходить на российские решения.

При этом существует отечественная компания, которая представляет несколько лазерных брендов. У них свое программное обеспечение, поэтому проблем с оборудованием нет, уверен эксперт.

При этом Стоянов считает, что программы бьюти-клиник, наряду с медицинскими учреждениями, должны быть занесены в "белые списки", потому что блокировки действительно являются проблемой.

"Число салонов уже сокращается: по моим оценкам, в настоящее время в Москве закрывается 5–7% подобных заведений", – указал эксперт.

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова также подтвердила в беседе с Москвой 24, что индустрия красоты действительно сталкивается с трудностями в обслуживании.

"Из-за сбоя в Сети или отсутствия прямой работы с производителями используемые аппараты могут быть заблокированы. Либо другой вариант: техника требует обновления системы, и без доступа к этим файлам она автоматически блокируется", – отметила эксперт.

При этом оборудование находится в рабочем состоянии, но использовать его невозможно, добавила она.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук На мой взгляд, в связи с этим индустрия красоты понесет огромные потери, потому что техника очень дорогая. Представьте, что у вас в гараже два автомобиля премиального класса, но на них невозможно ездить. Здесь такая же история.

Вищипанова предположила, что со временем оборудование начнут постепенно менять. Частично клиники уже сейчас переходят на корейско-китайский рынок, заключила она.