Биохимик Ходос: запрет ТРО в гель-лаках приведет к переделу всей бьюти-индустрии

В Европе планируют запретить использование некоторых гель-лаков из-за опасного химиката, сообщили СМИ. Как он влияет на женское здоровье и можно ли в конечном итоге красить ногти, разбиралась Москва 24.

Лак под запрет?

Европейская комиссия планирует отказаться от главного в составе гель-лаков вещества – триметилбензоилдифенилфосфиноксида (ТРО), сообщил Life.ru. Специалисты пришли к мнению, что химикат ухудшает здоровье репродуктивной системы, поэтому он будет официально запрещен в ЕС с 1 сентября 2025 года.

При этом ТРО добавляют в косметику во многих странах, в частности в России. Однако в нашей стране подобные запреты пока не вводятся, отметило издание.

При этом пользователи в Сети обеспокоены состоянием ногтей после использования гель-лаков.

"Я свои ногти никому не доверяю, купила лампу, хорошие материалы и делала около полугода сама шеллак. Ногти испортились, стали слоиться, ломаться. Потом еще полгода их восстанавливала до прежнего состояния... Жаль"; "А вы видели ногти после снятия гель-лака или шеллака? А я видела у одной коллеги – так это ужасные ногти были... в ужасном состоянии просто, а эффект пластилина на ногтях не очень ухоженно, особенно на коротких", "Я однажды сняла этот гель-лак. Кошмар. Мои ногти выглядели не просто безжизненными, а как тряпочки, еще и бугристые в придачу. Вид был ужасающий", – писали пользовательницы.

Опасная процедура

Запрет ТРО связан с тем, что вещество может вызывать аллергическую реакцию, рассказал Москве 24 биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости Александр Ходос. По его словам, ранее компонент уже был внесен Евросоюзом в список потенциально опасных.

"При этом научных данных, что ТРО влияет на репродуктивное здоровье или вызывает другие серьезные заболевания, например онкологию, я не нашел. Кажется, что проблема немного надуманная", – высказал свое мнение эксперт.





Александр Ходос биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости Однако это важный компонент гель-лака: он является источником свободных радикалов, благодаря которым покрытие затвердевает на ногтях. Этот процесс происходит с использованием специальных ламп с ультрафиолетовым излучением.

При этом эксперт посчитал запрет ТРО "не совсем понятной мерой", так как при использовании других подобных веществ эффект будет примерно таким же.

"В свою очередь, запрет может повлечь за собой передел всей индустрии, так как гель-лаки просто не смогут быть использованы. Либо же найдется вещество, которое сможет выделять свободные радикалы, но при этом не будет давать аллергических реакций", – указал биохимик.

При этом врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что маникюр сам по себе несет риски для здоровья.

"Важно отметить, из-за ковида у многих началась мощнейшая ониходистрофия: ногти буквально слезали после посещения салона. Тем более что в этом вопросе большую роль играет и ультрафиолет: он вреден для ногтевой пластины и приводит к подногтевой меланоме", – рассказала эксперт.

Она добавила, что излучение перерождает меланоциты (клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин) в злокачественные клетки, чем провоцирует развитие рака.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог Под воздействием ультрафиолета происходят сотни тысяч мутаций, поэтому регулярный поход на маникюр довольно опасен. Чем он чаще, тем выше риски развития подногтевой меланомы. Тем не менее большую роль играет и предрасположенность к заболеванию.

Эксперт добавила, что стерильность маникюрных инструментов также имеет большое значение. Если ножницы или щипцы для маникюра всего лишь полежали в специальном растворе, а не находились несколько часов в термостате, то риск заразиться гепатитами В и С через открытую ранку повышается, заключила Егорова.

