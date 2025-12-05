Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "Полиция Забайкалья"

Пять человек погибли в ДТП в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 5 декабря на 1065-м километре трассы "Байкал" Р-258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита. По данным ведомства, водитель микроавтобуса SsangYong Istana выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик, в котором перевозились дрова.

В результате среди жертв ДТП оказалось трое детей. Еще два человека получили травмы, они госпитализированы. В региональном главке МВД России уточнили, что все погибшие и пострадавшие были пассажирами микроавтобуса.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Нижегородской области 14 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы после ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями. Авария произошла на трассе М-12 в Арзамасском районе.

Глава Арзамаса Александр Щелоков уточнял, что тяжело пострадавших в результате ЧП не было. С места происшествия вывезли 106 человек. Их временно разместили в местных гостиницах.