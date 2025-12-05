Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 15:46

Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "Полиция Забайкалья"

Пять человек погибли в ДТП в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 5 декабря на 1065-м километре трассы "Байкал" Р-258 Иркутск – Улан-Удэ – Чита. По данным ведомства, водитель микроавтобуса SsangYong Istana выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик, в котором перевозились дрова.

В результате среди жертв ДТП оказалось трое детей. Еще два человека получили травмы, они госпитализированы. В региональном главке МВД России уточнили, что все погибшие и пострадавшие были пассажирами микроавтобуса.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Нижегородской области 14 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы после ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями. Авария произошла на трассе М-12 в Арзамасском районе.

Глава Арзамаса Александр Щелоков уточнял, что тяжело пострадавших в результате ЧП не было. С места происшествия вывезли 106 человек. Их временно разместили в местных гостиницах.

Движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за ДТП

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика