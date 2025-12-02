Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО, сообщает столичная прокуратура.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть пострадавшие", – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

О дорожном происшествии стало известно 2 декабря. ДТП произошел в селе Ознобишино на Варшавском шоссе. По данным столичного Дептранса, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с другими транспортными средствами.

На опубликованном пресс-службой департамента ролике видно, как самосвал с песком на большой скорости вылетает на перекресток. Его колеса повернуты вправо, но машину несет вперед, а снизу кабины исходят искры. В итоге самосвал на всей скорости врезается в другой грузовик и сталкивает его за пределы дороги, сбивая при этом светофор и растущие рядом деревья.

Ранее пять автомобилей столкнулись на 83-м километре внутренней стороны МКАД. В результате движение в районе места ДТП было затруднено на 2 километров. В связи с этим автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты.

