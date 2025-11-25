Автомобиль опрокинулся после ДТП на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на 26-м километре Киевского шоссе в Москве, сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что опрокидывание произошло после того, как на дороге столкнулись два транспортных средства. В результате оба водителя с различными травмами были доставлены в медучреждение.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии. Движение затруднено.

Ранее девять автомобилей получили повреждения на 63-м километре внешней стороны МКАД. Всего произошло три дорожно-транспортных происшествия, уточнили в ГАИ. В результате никто не пострадал.

До этого ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии движение в данном районе было затруднено на 1,8 километра.