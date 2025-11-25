Форма поиска по сайту

25 ноября, 07:37

Происшествия

Грузовик загорелся на 69-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

На внешней стороне 69-го километра МКАД, после съезда № 69, загорелся грузовик, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что на месте работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Кроме того, на внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП. На месте также работают оперативные службы.

В Дептрансе подчеркнули, что движение в районе инцидентов затруднено, и посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в аварии с участием грузовика в ТиНАО. Предварительно, на Филимонковском шоссе женщина-водитель Jaecoo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной.

В результате пассажир легковушки скончался, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Прокуратура ТиНАО начала процессуальную проверку и взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

